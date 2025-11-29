البابا لاوون يعتزم زيارة الجامع الأزرق في اسطنبول

يزور ​البابا لاوون الرابع عشر​ الجامع الأزرق الشهير في إسطنبول، في اليوم الثالث من زيارته إلى ​تركيا​.

وهذه الزيارة ستكون الأولى للبابا إلى مكان عبادة إسلامي منذ انتخابه في ايار رئيسا للكنيسة الكاثوليكية التي تضم نحو 1,4 مليار شخص، بعد وفاة سلفه البابا فرنسيس الذي كان من أشد دعاة الحوار مع الإسلام.

وبهذه اللفتة الرمزية، يسير لاوون الرابع عشر على خطى البابا بنديكتوس السادس عشر الذي زار الجامع عام 2006، والبابا فرنسيس الذي زاره عام 2014.

لكن على عكسهما، لن يزور البابا آيا صوفيا القريبة، الكنيسة التي تعود للقرن السادس والتي بنيت في عهد الإمبراطورية البيزنطية وحُولت إلى مسجد بعد فتح القسطنطينية عام 1453.

وتم تحويل آيا صوفيا إلى متحف عام 1935 في إطار إصلاحات قامت بها السلطات التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك. وبعد 50 عاما أُدرجت ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

لكن في عام 2020، أُعيد تحويلها إلى مسجد إزاء قرار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.