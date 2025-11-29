استبدال برنامج الكتروني خاص بطائرات ايرباص "آيه 320" يتسبب باضطراب في حركة الملاحة الجوية

أعلنت شركات طيران عدة عن "إرجاء أو إلغاء رحلاتها الجوية الجمعة عقب تحذير من شركة إيرباص بضرورة استبدال برنامج الكتروني يتعلق بأجهزة التحكم لنحو ستة آلاف طائرة من طراز "آيه 320".
وبحسب وكالة "أ ف ب"، ألغت الخطوط الجوية الفرنسية 35 رحلة الجمعة، بينما صرحت شركة أفيانكا الكولومبية بأن 70% من أسطولها تأثر بمشكلة فنية متعلقة ببرمجيات الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات.
ووجهت إيرباص عملاءها باتخاذ "إجراءات احترازية فورية" بعد تقييم عطل فني على متن رحلة تابعة لشركة "جيت بلو" في الولايات المتحدة.
ويعود تاريخ هذه الحادثة إلى 30 تشرين الأول خلال رحلة لشركة "جيت بلو" بين كانكون في المكسيك ونيوارك بالقرب من نيويورك، حيث اضطرت الطائرة إلى الهبوط بشكل عاجل في تامبا بولاية فلوريدا.
وذكرت الشركة أن "الإشعاع الشمسي المكثف قد يؤدي إلى إتلاف بيانات تعد أساسية لعمل أنظمة التحكم في الطيران"، مضيفة أن "عددا كبيرا من طائرات عائلة +آيه 320+ العاملة حاليا" قد تتأثر.
وأفادت وكالة فرانس برس بأن "استبدال البرنامج يستغرق بضع ساعات على معظم الطائرات، ولكن بالنسبة لنحو ألف طائرة قد تستغرق العملية "أسابيع".
