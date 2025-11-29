الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 103 مسيرات أوكرانية في مناطق متفرقة من البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "دفاعاتنا الجوية أسقطت 103 مسيرات أوكرانية في مناطق متفرقة من البلاد".

كذلك أعلنت السلطات في كراسنودار فجر اليوم السبت إن "حريقا اندلع في مصفاة أفيبسكي للنفط نتيجة هجوم طائرات مسيرة، مما أدى إلى تضرر بعض المعدات التقنية في مباني المصنع، إلا أن الخزانات لم تتضرر".

ولم يسجل هناك وقوع إصابات، وفقا للتقارير الأولية، وتم إجلاء موظفي المصنع إلى ملاجئ.

وفي وقت لاحق هذا الصباح قالت السلطات إنه تم احتواء الحريق في مصفاة أفيبسكي للنفط في مساحة 250 مترا مربعا.

وفي مقاطعة روستوف في جنوب روسيا أيضا، ذكرت السلطات أنه تم التصدي لهجوم طائرات مسيرة معادية في عدة مناطق للمقاطعة، مشيرة إلى أن الغارات ألحقان أضرارا بالبنية التحتية المدنية.