الجيش: تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز تتخللها رمايات بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة

أعلنت قيادة الجيش، أنه "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخَي 29 و 30 / 11 /2025 اعتبارًا من الساعة 8،00 حتى 14،00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

