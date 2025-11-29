الحاج حسن: الوحدة والإرادة الوطنية هما من أهم أسلحتنا التي يجب أن نحافظ عليها

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسين الحاج حسن​، إلى أنّ "هناك من يضغط علينا ويطالب بمفاوضات مباشرة، والأميركيون يضغطون من أجل ذلك. فعلى ماذا نتفاوض والإسرائيلي يحتل أرضنا؟ ومع مَن نتفاوض؟ وإلى أين تريدون أخذ ​لبنان​؟".

وقال إنّ "الرئيس جوزاف عون دعا عدة مرات إلى مفاوضات، ونحن نحترم رئيس البلاد، لكن الجواب الأميركي والإسرائيلي كان مزيدًا من الضغوط والاعتداءات والإملاءات، ومزيدًا من التجاهل. المسؤولون معنيون بتمتين الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة ومنع الشقاق، والتوقف عن إعطاء العدو مجالًا، والانتباه إلى أن أميركا ليست وسيطًا، بل هي منحازة إلى العدو الصهيوني، والوحدة والإرادة الوطنية هما من أهم أسلحتنا التي يجب أن نحافظ عليها".

جاء كلام الحاج حسن خلال احتفال أقامته إدارة معهد "أمجاد" الجامعية بالتعاون مع اتحاد بلديات وبلدية بعلبك والهيئة الصحية الإسلامية في منطقة البقاع في إطار دورات تدريبية نظمها المعهد.

وأكد الحاج حسن أنّ "العدو يستهدفنا جميعًا، وهناك تفكير بإلغاء الحدود البحرية. فهل يعني ذلك فئة معينة من اللبنانيين أم يعني كل اللبنانيين؟ وعندما يتحدثون عن نقطة اقتصادية عازلة، فهي في قرى لكل اللبنانيين".

وأوضح أنّ "الحديث عن البقاء الإسرائيلي في جبل الشيخ، ومنطقة عازلة في سوريا، ومنطقة عازلة في الجنوب، سعيًا لواقع اقتصادي وفائض قوة عسكرية وغرور. وأقصد هنا (الموفد الأميركي) توم براك الذي قال إن إسرائيل لم تعد تعترف بسايكس-بيكو".

وأشار الحاج حسن إلى أن "رئيس حكومتنا (نواف سلام) تحدث عن استراتيجية أمن ودفاع وطني، وخطاب القسم والبيان الوزاري تحدثا أيضًا عن الاستراتيجية. فأين هذه الاستراتيجية؟ هل عندما نتخلى عن كل سيادتنا نبحث عن استراتيجية الأمن الوطني؟".

وسأل الحاج حسن: "من خرق الاتفاق أولًا؟ هي الولايات المتحدة، والذي التزم به هو لبنان. وكان من المفترض أن تسحب إسرائيل جيشها المحتل خلال 60 يومًا من لبنان. من خرق الاتفاق قبل الإسرائيلي هو البيان الذي أصدره البيت الأبيض في 26 تشرين الأول ومدد فيه للعدو الصهيوني حتى شباط 2026. وهناك من يجلسون في واشنطن أكثر مما يجلسون في بيروت".

وأوضح أنّ "الأميركي هو رئيس لجنة الميكانيزم، فليخبرنا ماذا أنجزت هذه اللجنة أمام عشرة آلاف خرق، وأكثر من 330 شهيدًا، وألف جريح، وأسرى أُسِروا من داخل الأراضي اللبنانية وليس في أرض المعركة، وعدوان على آليات تملكها شركات لبنانية"، مشددًا على أنّ "الجيش يقوم بمهامه ودوره".