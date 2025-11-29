وفد أوكراني يتوجه إلى واشنطن لبحث مبادرة ترامب لإنهاء الحرب

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 09:48 صباحاً - منذ ساعة واحدة

النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني سيرجي كيسليتسيا ومسؤول الأمن الأوكراني رستم أوميروف خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول يوم 23 يوليو تموز 2025. - رويترز

ذكرت وكالة بلومبرج نيوز اليوم الجمعة نقلا عن مصدر مطلع أن وفدا أوكرانيا في طريقه إلى الولايات المتحدة لإجراء مزيد من المناقشات حول خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت بلومبرج نيوز إنه من المتوقع أن يجتمع الوفد الأوكراني، الذي يضم مسؤول الأمن الأوكراني الكبير رستم أوميروف والنائب الأول لوزير الخارجية سيرجي كيسليتسيا، مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، في فلوريدا.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة النبأ.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق إن محادثات بين مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين بشأن التوصل إلى مقترحات لإنهاء الحرب مع روسيا ستجرى قريبا.

وفي خطابه المصور، أوضح زيلينسكي أن كبار المسؤولين الأوكرانيين من الجيش ووزارة الخارجية والمخابرات سيشاركون في المحادثات الرامية إلى وضع حد للصراع الذي يقترب من دخول عامه الرابع.