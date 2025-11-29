جيت ستار تلغي رحلات بعد تأثرها باستدعاء آلاف طائرات إيرباص A320

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 09:48 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت شركة طيران جيت ستار، الذراع الاقتصادية لشركة كانتاس، الناقل الوطني الأسترالي اليوم السبت إنها تأثرت بعملية استدعاء طائرات إيرباص إيه320 التي شملت أكثر من نصف أسطولها العالمي.

كانت شركة إيرباص الأوروبية أعلنت في وقت سابق أنها أمرت بإجراء إصلاحات فورية لستة آلاف طائرة من طائراتها من طراز إيه320 المستخدمة على نطاق واسع، وذلك في عملية استدعاء شاملة تؤثر على أكثر من نصف الأسطول العالمي، مما تسبب في اضطرابات بجميع أنحاء العالم.

يتضمن الإصلاح بشكل رئيسي العودة إلى برامج كمبيوتر قديمة، ولكن يجب تنفيذه قبل أن تتمكن الطائرات من التحليق مرة أخرى.

وذكر متحدث باسم جيت ستار في بيان اليوم السبت أن “جيت ستار تأثرت بمشكلة في برمجيات أسطول طائرات إيرباص، والتي تؤثر على جميع مشغلي عائلة إيه320 في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف المتحدث باسم الشركة “استجابة لإجراء احترازي من شركة إيرباص، ألغينا بعض رحلات طيران جيت ستار”.

وتستحوذ كانتاس وذراعها منخفضة التكلفة جيت ستار معا على حوالي 65 بالمئة من السوق المحلية الأسترالية بينما تمتلك فيرجن، أكبر منافس محلي لها، حصة 35 بالمئة.