الولايات المتحدة توقف إصدار التأشيرات للأفغان وتعليق قرارات اللجوء مؤقتاً

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 09:48 صباحاً - منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. رويترز

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الجمعة إن وزارة الخارجية أوقفت إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات سفر أفغانية.

في الوقت نفسه قال مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جوزيف إدلو إن الدائرة أوقفت جميع قرارات اللجوء.

وأضاف في منشور على منصة إكس “أوقفت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جميع قرارات اللجوء حتى نضمن خضوع كل أجنبي للتدقيق والفحص الدقيق إلى أقصى درجة ممكنة”.

