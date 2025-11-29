هجوم روسي جديد على كييف يسفر عن قتيل و11 جريحًا

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 09:48 صباحاً - منذ 38 دقيقة

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم السبت لهجوم جديد بطائرات مسيرة وصواريخ روسية، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، مع اندلاع حرائق بسبب الانفجارات وتساقط الحطام.

وأكد رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو وقوع غارات على ستة مواقع، مع تضرر مبانٍ سكنية ومبانٍ أخرى في المدينة التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة. وقد تم انتشال جثة أحد السكان من تحت أنقاض مبنى سكني، وإنقاذ طفل من نفس المبنى.

من جهته، قال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إن الهجوم تسبب أيضًا في اندلاع حريق في طوابق سفلية من مبنى سكني شاهق غربي مركز المدينة.

ويعد هذا الهجوم الثاني على كييف خلال أربعة أيام، بعد أن أسفر هجوم سابق يوم الثلاثاء عن مقتل سبعة أشخاص جراء صواريخ وطائرات مسيرة روسية.

وبعد الساعة الخامسة صباحًا (03:00 بتوقيت غرينتش) دوت صفارات الإنذار تحذيرًا من هجمات جديدة، بينما أظهرت صور على الإنترنت حرائق ومباني متضررة وحطام في الشوارع.