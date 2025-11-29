هونغ كونغ تنعي 128 ضحية في أسوأ حريق منذ 80 عاماً.. ومئات المفقودين

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 09:48 صباحاً - منذ 43 دقيقة

نعت هونغ كونغ اليوم السبت 128 شخصاً لقوا حتفهم في الحريق الهائل الذي اندلع الأربعاء الماضي في مجمع وانغ فوك كورت السكني الشاهق، فيما لا يزال نحو 200 شخص في عداد المفقودين وسط توقعات بزيادة عدد الضحايا.

وألقت السلطات القبض على 11 شخصاً ضمن تحقيقات في فساد محتمل واستخدام مواد غير آمنة أثناء أعمال الترميم. وامتدت النيران إلى سبعة من أصل ثمانية أبراج يصل ارتفاع كل منها إلى 32 طابقاً، فيما لم تعمل أجهزة الإنذار بشكل صحيح.

وقف رئيس السلطة التنفيذية جون لي ومسؤولون حكوميون دقيقة صمت حداداً على الضحايا، وتم تنكيس الأعلام وفتح 18 موقعاً لتلقي التعازي من قبل الجمهور.

وقالت السلطات إن 39 ضحية فقط تم التعرف عليهم حتى الآن، ويعد هذا الحريق الأكثر دموية منذ عام 1948 حين لقي 176 شخصاً حتفهم في حريق مستودع.

وأعلن رئيس الحكومة إنشاء صندوق دعم بقيمة 300 مليون دولار هونغ كونغ لمساعدة السكان، إلى جانب تبرعات من شركات صينية كبرى. ويعد الحادث صدمة كبيرة في مدينة مكتظة بالسكان وتعتمد على مجمعات سكنية شاهقة وسط أسعار عقارات مرتفعة.