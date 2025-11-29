مذكرة داخلية تكشف عن حالات وفاة محتملة بين الأطفال بسبب لقاحات كوفيد

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 09:48 صباحاً - منذ 16 ثانية

قالت صحيفة نيويورك تايمز أمس الجمعة إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية ذكرت في مذكرة داخلية أن 10 أطفال على الأقل ربما توفوا “بسبب” لقاحات كوفيد-19، وأشارت إلى التهاب عضلة القلب سببا محتملا.

ولم ترد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية التي تضم إدارة الأغذية والعقاقير بعد على طلب رويترز للتعليق على التقرير خارج ساعات العمل.

يأتي ذلك في الوقت الذي غيّر فيه وزير الصحة روبرت كنيدي الابن سياسة الحكومة بشأن لقاحات كوفيد-19 بشكل جذري، إذ جعل الحصول عليها مقصورا على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وكنيدي معروف منذ فترة طويلة بمناهضته للقاحات قبل توليه منصب وزير الصحة في عهد الرئيس دونالد ترامب. ويربط أيضا اللقاحات بالتوحد ويسعى إلى إعادة صياغة سياسات التطعيم في البلاد.

وخلال الولاية الأولى لترامب عندما انتشرت الجائحة وفي عهد خلفه جو بايدن، أوصى مسؤولو الصحة الأمريكيون بشدة باللقاحات باعتبارها منقذة للحياة.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، لم تكشف المذكرة التي كتبها كبير المسؤولين الطبيين والعلميين في إدارة الأغذية والعقاقير فيناي براساد عن أعمار الأطفال أو حالاتهم الصحية أو عن شركات تصنيع اللقاحات المعنية.

ونُقل عن براساد قوله إن هذه النتائج “كشف عميق” وأعلن عن خطط لتشديد الرقابة على اللقاحات بما في ذلك ضرورة إجراء دراسات عشوائية لجميع الفئات.

وذكرت الصحيفة أن لجنة اللقاحات التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ستجتمع خلال أيام.

وبراساد طبيب أورام وكان من أشد المنتقدين لإلزامية الحصول على لقاحات كوفيد ووضع الكمامات في الولايات المتحدة. واستعاد منصب كبير المسؤولين الطبيين والعلميين في إدارة الأغذية والعقاقير في سبتمبر أيلول. ويقدم المشورة للمفوض وللمسؤولين الكبار بشأن القضايا الطبية والعلمية الناشئة التي تؤثر على العلوم التنظيمية والصحة العامة.