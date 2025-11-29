قصف واشتباكات – 13 شهيداً في عدوان إسرائيلي على سوريا

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد 13 شخصا على الأقلّ وأُصيب 25 آخرون، برصاص قوّات الاحتلال، وغارات شنّها، اليوم الجمعة، على بلدة بيت جن بريف دمشق جنوبيّ سورية، حيث اندلع اشتباك مع قوات الجيش الإسرائيليّ، الذي أعلن إصابة 6 من عناصره بينهم ضبّاط، بالعملية التي زعم أنها استهدفت عناصر من "الجماعة الإسلاميّة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "خلال ساعات الليلة الماضية من اليوم الجمعة، واستنادًا إلى معلومات استخباراتية جُمعت خلال الأسابيع الأخيرة، خرجت قوات لواء الاحتياط 55، العاملة تحت قيادة الفرقة 210، لتتنفيذ عملية لاعتقال مطلوبين من تنظيم الجماعة الإسلامية".

وزعم أن "المشتبه بهم عملوا في قرية بيت جن، جنوبيّ سورية، وشاركوا بالدفع بمخطّطات ضدّ مواطني إسرائيل".

وأضاف الجيش الإسرائيليّ أنه "خلال النشاط، أطلق (عناصر) النار باتجاه قوات الجيش، فردّت القوات بإطلاق النار، وبالتوازي قدم إسناد ناري جوي للقوات في المنطقة".

وذكر أنه "نتيجة لذلك، أصيب ضابطان مقاتلان ومقاتل احتياط بجروح خطيرة، كما أصيب مقاتل احتياط آخر بجروح متوسطة، وأصيب ضابط ومقاتل احتياط بجروح طفيفة، وتم نقل المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى"، غير أنّ إذاعة الجيش الإسرائليي أوردت أن عدد المصابين من عناصر جيش الاحتلال 6، فيما أشارت مصادر إسرائيلية أُخرى إلى أن العدد أكبر من ذلك.

وقال الجيش الإسرائيليّ إنه "اكتملت العملية، جميع المطلوبين اعتُقلوا، وتم القضاء على عدد من (العناصر)"، لافتا إلى أنّ "قوات الجيش منتشرة في المنطقة، وستواصل العمل ضد أي تهديد يستهدف إسرائيل ومواطنيها".

وقبل ذلك، أفادت قناة الإخبارية السورية بأن القصف جاء عقب محاصرة دورية إسرائيلية أثناء توغلها في البلدة، واندلاع اشتباك مع الأهالي. كما ذكرت مصادر سورية أن القصف أسفر عن استشهاد مدنيين واعتقال عدد من السكان، إضافة إلى حالة من الخوف والهلع تسود البلدة.

في السياق، أفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن "طيران الاحتلال الإسرائيلي، واصل غارته على البلدة، مستهدفا المدنيين".

ونفت مصادر محلية أن المعتقلين لهم أي ارتباط تنظيميّ أو أمنيّ، مؤكدة أنهم من المدنيين العاملين في الزراعة وتربية المواشي.

وانسحبت قوات الاحتلال من داخل البلدة بعد العملية، وتمركزت في تلة باط الوردة على أطراف البلدة، وأشارت مصادر إلى أن انسحاب قوات الاحتلال جاء بعد ساعتين من الاشتباكات.

وفي القنيطرة، استهدفت قوات الاحتلال تل أحمر شرقي بريف المحافظة بعدد من قذائف المدفعية، وجدّدت توغلها بريف المحافظة عند مفرق أم باطنة في ريف القنيطرة الشمالي حيث توغّلت ثلاث آليات عسكرية بالمنطقة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا"، التي أكّدت أن أطراف بلدة كويا تعرضت لقصف مدفعيّ من قبل قوات الاحتلال.

المصدر : وكالات