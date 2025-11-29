البابا لاوون يصل إلى كنيسة مار افرام السريانية الأرثوذكسية بعد زيارته جامع السلطان أحمد في اسطنبول

وصل ​البابا لاوون الرابع عشر​ إلى كنيسة مار افرام السريانية الأرثوذكسية للقاء رؤساء الكنائس والجماعات المسيحية، وذلك بعد وقت قصير من زيارته جامع السلطان أحمد (الجامع الأزرق) في إسطنبول حيث خلع البابا لاوون حذاءه عند المدخل متّبعًا العادات الدينيّة، وذلك ضمن اليوم الثالث من زيارته إلى تركيا.

وتعد زيارة البابا إلى الجامع الأزرق الأولى للبابا إلى مكان عبادة إسلامي منذ انتخابه في ايار رئيسا للكنيسة الكاثوليكية، بعد وفاة سلفه البابا فرنسيس الذي كان من أشد دعاة الحوار مع الإسلام.

وبهذه اللفتة الرمزية، سار لاوون الرابع عشر على خطى البابا بنديكتوس السادس عشر الذي زار الجامع عام 2006، والبابا فرنسيس الذي زاره عام 2014. لكن على عكسهما، لن يزور البابا آيا صوفيا القريبة، الكنيسة التي تعود للقرن السادس والتي بنيت في عهد الإمبراطورية البيزنطية وحُولت إلى مسجد بعد فتح القسطنطينية عام 1453.

وفي اليوم الثاني من زيارته إلى تركيا، توجّه البابا لاوون أمس الجمعة إلى إزنيق (نيقية القديمة) جنوب إسطنبول، حيث شارك في صلاة مسكونية على ضفاف البحيرة التي تضمّ بقايا بازيليك مغمورة تعود إلى القرن الرابع، بحضور شخصيات دينية من الطوائف الأرثوذكسية والبروتستانتية.

وشدّد البابا على "السعي إلى الأخوّة". وقال بالإنكليزية "نحن جميعاً مدعوون إلى تجاوز عار الانقسامات التي لا تزال قائمة للأسف، وإلى تغذية الرغبة في الوحدة".

ودعا البابا في كلمته أيضاً إلى الرفض الكامل لـ"استخدام الدين لتبرير الحرب والعنف، كما لأي شكل من أشكال التطرف والتعصب".