أكثر من 200 قتيل في اندونيسيا و123 قتيلًا في سريلانكا جراء الفيضانات وانزلاقات التربة

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في ​اندونيسيا​ و​سريلانكا​، حيث قتل أكثر من 200 في اندونيسيا و123 في سريلانكا، إضافة إلى وجود مفقودين، بحسب ما أعلن مركزا إدارة الكوارث في البلدَين.

وتشهد اندونيسيا وسريلانكا وتايلاند وماليزيا، أمطارًا غزيرة أدت لوقوع قتلى وأضرار كبيرة في الأيام الماضية.

ويتسبب موسم الأمطار الموسمية، بهطول أمطار غزيرة ما يؤدي إلى حدوث انزلاقات تربة وفيضانات وأمراض تنقلها المياه.

وفي وقت سابق من الشهر، قتل 38 شخصا في انزلاقات تربة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في وسط جزيرة جاوة الاندونيسية..