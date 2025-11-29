وزير خارجية أوكرانيا: قتيلان و24 جريحا في الهجوم الروسي على كييف

أشار وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها، الى أن "ساعات عصيبة على بلادنا أطلقت روسيا خلالها عشرات الصواريخ المجنحة الباليستية و500 مسيرة"، معلناً عن "سقوط قتيلين و24 جريحا في الهجوم الروسي على كييف".

ولفت الى أن "الهجوم الروسي طال المناطق السكنية وشبكة الطاقة وبنية تحتية حيوية"، مضيفاً "بينما يناقش الجميع خطط السلام تواصل روسيا تنفيذ خطتها الحربية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "دفاعاتنا الجوية أسقطت 103 مسيرات أوكرانية في مناطق متفرقة من البلاد".

كذلك أعلنت السلطات في كراسنودار فجر اليوم السبت إن "حريقا اندلع في مصفاة أفيبسكي للنفط نتيجة هجوم طائرات مسيرة، مما أدى إلى تضرر بعض المعدات التقنية في مباني المصنع، إلا أن الخزانات لم تتضرر".

ولم يسجل هناك وقوع إصابات، وفقا للتقارير الأولية، وتم إجلاء موظفي المصنع إلى ملاجئ.