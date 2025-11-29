قرار بمنع سير الشاحنات في بيروت وجبل لبنان من صباح الأحد ولغاية مساء الثلاثاء بمناسبة زيارة البابا لاوون

أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قراراً بمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 8:30 صباح يوم الأحد في 30/11/2025 ولغاية الساعة 21:30 من يوم الثلاثاء في 2/12/2025، بمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر.

