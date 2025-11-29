المطران ابراهيم رحّب بزيارة البابا لاوون الى لبنان: رسالة محبة لشعب يتوق إلى بصيص نور وسط الأزمات

عبّر رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل ابراهيم، عن "فرحته الكبيرة بزيارة قداسة البابا لاوون إلى لبنان"، معتبراً أنّ "مجرد انها تشكّل رسالة محبة ورجاء لشعب يتوق إلى بصيص نور وسط الأزمات التي يمرّ بها".

ولفت المطران ابراهيم، الى أنّ "حضور البابا لاون الرابع عشر، خليفة بطرس، إلى لبنان يحمل معنى عميقاً يتجاوز الطقوس والمراسم، فهو يأتي ليُثبت أن هذا البلد، رغم صعوباته، ما زال في قلب الكنيسة وفي قلب العالم. ورأى أنّ هذه الزيارة ستكون فرصة لتعزيز الثقة في مستقبل لبنان وإعادة التأكيد على رسالته كأرض لقاء وحوار".

ودعا المؤمنين إلى "الاستعداد الروحي لاستقبال البابا، فاستقبال خليفة بطرس هو لحظة نعمة، وفرصة لنجدّد إيماننا وصلاتنا من أجل وطننا."

كما شدّد على أنّ "​زيارة البابا​ لا تخص المسيحيين وحدهم، بل كل اللبنانيين، لأن رسالة الفاتيكان تقوم على بناء الجسور بين الناس وتعزيز الكرامة الإنسانية والسلام"، مؤكداً أنّ "اللبنانيين بحاجة إلى هذه الزيارة كنسمة رجاء جديد، آملاً أن تكون فاتحة خير لوطن يصرّ على الحياة، مهما اشتدّت العواصف".