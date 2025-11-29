رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية بحث مع وفد من التيار الوطني الحر في الاستحقاق الانتخابي

استقبل رئيس المكتب السياسي لـ"​الجماعة الإسلامية​" علي أبو ياسين، وفدًا من "​التيار الوطني الحر​" ضم النائب السابق أمل أبو زيد، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد والاستحقاقات الداهمة، وضرورة تحصين الواقع الوطني لمواجهة هذه الاستحقاقات، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وجرت مقاربة الاستحقاق الانتخابي وإمكانية وفرص التعاون والتحالف بين الجماعة والتيار في مختلف الدوائر، وتم الاتفاق على الإبقاء على قنوات التواصل والتشاور مفتوحة لمواكبة المستجدات.