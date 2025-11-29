​الخليج 365​ : محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة على بلدة ميس الجبل وإطلاق نار باتجاه أطراف كفرشوبا

أفاد مراسل الخليج 365 في الجنوب، بأن "​محلقة إسرائيلية​ ألقت قنبلة على بلدة ميس الجبل". كذلك افاد المراسل، بأن "موقع إسرائيلي في رويسات العلم أطلق رشقات من الرصاص باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا".

