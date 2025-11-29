لقاء بين "حركة أمل" والحزب الشيوعي الصيني بحث سبل تعزيز هذه العلاقة وتطويرها في شتى المجالات

زار مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني جياو تشي شين، اليوم، مبنى قيادة حركة أمل على رأس وفد رفيع.
وأكد المجتمعون، على عمق العلاقة بين الحزب الشيوعي الصيني وحركة أمل، وتم بحث سبل تعزيز هذه العلاقة وتطويرها في شتى المجالات.
واستمع الوفد الصيني خلال اللقاء إلى رؤية حركة أمل تجاه مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية.
من جهته، قدم الوفد شرحاً مفصلاً لرؤية وموقف الصين تجاه منطقة الشرق الأوسط ولبنان بشكل خاص، مؤكداً وقوف الصين دولةً وشعباً إلى جانب لبنان وشعبه.
