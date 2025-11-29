باسيل من عكار: ما يؤمن لكم الحقوق هي اللامركزية الإدارية التي تحول البلديات لإدارات فاعلة

أشار رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​، إلى أنّ "النكد السياسي منع إكمال المشاريع وحرم ​عكار​ 200 ميغاوات من الكهرباء على الهواء، بعد توقف العمل بعدد من المشاريع".

كلام باسيل جاء في خلال جولته في عكار، والتي استهلها بلقاء في بلدية سفينة.

وقال رئيس التيار في كلمته: "سعيد ان نلتقي في هذه البلدة التي أزورها لأول مرة، وقد شرفنا رئيس البلدية جوزيف عبدالله "الآدمي" الذي يتمتع بكرم الخلق والبلدية ووجهوا لي الدعوة لزيارة البلدة ونلبيها اليوم".

ولفت الى ان "لدينا دَين آخر في منجز واليوم نلبي هذا الوعد"، مضيفًا: "كلما آتي اإى بلدة جديدة في اطراف لبنان اتذكر عندما كنت وزيرا للخارجية وأزور البلدان، وهذه الزيارة هي لتشجيع الناس على البقاء بقراهم وانتم من سلسلة البلدات التي تعد منسية".

وأوضح باسيل أنّ "ما يؤمن لكم حقوقكم هي اللامركزية الإدارية التي تحول البلدات والبلديات لإدارات فاعلة ومنتخبة وبين يديها المال لتعمل".

وشدد على أنّ "المراكز الكبيرة في القرى تأخذ كل الحصة، ولذا في اللامركزية حتى المناطق البعيدة تأخذها حصتها تلقائيًا".

وأعطى باسيل مثلًا بفاتورة الهاتف الخليوي والتي اشار الى ان "التيار الوطني الحر قاد معركة حتى يقتطع من الفواتير الى البلديات 10%"، وأوضح: "لكن الفارق ان وزير المالية هو الذي يحول، لكن مع اللامركزية تتحول الاموال تلقائيا"، مشددًا على أنّ "أهم ما في عكار ان يبقى اهلها فيها وإلا تفرغ البلدات من الناس".

بدوره رحب رئيس بلدية سفينة الدريب بالنائب باسيل، وأشار إلى أنّ "هذا اللقاء يتيح فرصة التواصل والتفاعل بين ابناء البلدة"، لافتا إلى أنّ "بلدتنا غنية بابنائها وخصوصا الشباب الذي يقدمون للدولة للكثير عبر انضمامهم اليها في الجيش".

وتوجه إلى باسيل قائلًا: "إن لبلدتنا تقدير لمسيرتكم في الدفاع عن حقوق اللبنانيين، ونرى في مواقفكم توجها واضحا لبناء الدولة ونحن اوفياء لنهجكم الذي ارساه (رئيس الجمهورية السابق) العماد ميشال عون. ونعتبر ان قوتنا لا تكتمل الا بتكاتفنا مع اخواننا في القرى المجاورة وثباتنا على البقاء في قرانا هو مساهمة بدعم الاقتصاد".