انخفاض في درجات الحرارة غدًا الأحد مع أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها خلال النهار

أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ​لبنان​، إلى "طقس خريفي دافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة نهارية تتخطى معدلاتها الموسمية حتى فجر يوم الأحد، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي متمركز حالياً فوق اليونان، مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي إلى طقس متقلب وممطر، مع انخفاض ملحوظ ب​درجات الحرارة​ ويستمر حتى بعد ظهر يوم الاثنين المقبل حيث ينحسر تدريجياً".

وأوضحت أنّ "معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و25، في طرابلس بين 14 و23 درجة وفي زحلة بين 8 و20 درجة".

في التفاصيل، توقعت دائرة التقديرات في المصلحة أن يكون طقس السبت "غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى المرتفعات تبدأ نسبة الرطوبة بالارتفاع ابتداءاً من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم خلال الليل وتتساقط الامطار فجر الأحد تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح".

أمّا طقس يوم الأحد، فتوقعت أن يكون "غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معها الرؤية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ (بحدود الـ4 درجات) حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحيانًا خلال النهار مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل أحياناً 60 كلم/س مع ارتفاع لموج البحر واحتمال تساقط حبات من البرد لذا نحذّر من تشكّل السيول عل الطرقات، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر وما فوق تتدنى ليلاً لحدود 2200 متر".

وبالنسبة لطقس الاثنين، فسيكون غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق كما تنشط الرياح احيانا يرتفع معها موج البحر.، تنحسر الأمطار تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.

أما الثلاثاء فغائم جزئياً الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.