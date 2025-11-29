احتجاجات مناخية تجبر سفينة على العودة من أكبر ميناء للفحم في أستراليا

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 12:48 مساءً - منذ ساعة واحدة

أجبر احتجاج نفذه مدافعون عن المناخ قبالة ساحل أستراليا، اليوم السبت، سفينة الفحم سيمتكس ليدر على العودة قبل وصولها إلى ميناء نيوكاسل، أكبر ميناء لتصدير الفحم في البلاد، ما أسفر عن اعتقال 11 شخصاً.

وقالت الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز إن المعتقلين متهمون بارتكاب “ما يشتبه في أنها جرائم بحرية” خلال الاحتجاج، الذي وقع على بعد 170 كيلومتراً من سيدني، عاصمة الولاية.

وأكد متحدث باسم الميناء أن سفينة واحدة فقط تم منعها من الدخول، مضيفاً أن حركة الشحن لم تتوقف وستستمر وفق البرنامج المعتاد.

من جانبها، قالت جماعة رايزينغ تايد الناشطة في مجال المناخ إن السفينة اضطرت للتراجع بعد دخول قوارب صغيرة وسباحين قناة الشحن، معتبرة أن الشرطة فقدت السيطرة على القناة خلال الاحتجاج.

ويعد الفحم قضية جدلية في أستراليا، حيث يمثل جزءاً أساسياً من صادراتها إلى جانب خام الحديد، في ظل تصاعد النقاش حول تغير المناخ وتأثيره البيئي.