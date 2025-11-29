البابا ليو يزور المسجد الأزرق في إسطنبول لأول مرة كزعيم للكنيسة الكاثوليكية

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 12:48 مساءً - منذ ساعة واحدة

زار البابا ليو، أول بابا أمريكي، اليوم السبت مسجد السلطان أحمد أو المسجد الأزرق الشهير في إسطنبول، وخلع حذاءه احترامًا للمكان خلال زيارته التي تستمر أربعة أيام إلى تركيا، والتي تُعد أول رحلة خارجية له بعد توليه منصب بابا الفاتيكان.

وقام البابا بجولة في المسجد برفقة إمام المسجد ومفتي إسطنبول، واستمرت الزيارة حوالي 20 دقيقة، حيث تبادل ليو أحاديث طريفة مع المؤذن الرئيسي وابتسم أثناء جولته. وأوضح المؤذن أن البابا فضل الاكتفاء بالزيارة دون أداء الصلاة.

يُذكر أن المسجد الأزرق يعود للسلطان أحمد الأول، ويتميز ببلاط أزرق فاخر ويتسع لعشرة آلاف مصل.

ولم يزر البابا آيا صوفيا، الكاتدرائية السابقة التي تحولت إلى مسجد، خلافًا للرحلات البابوية السابقة. ويزور ليو تركيا احتفالًا بمرور 1700 عام على انعقاد مجمع نيقية الأول، مع التركيز على احترام أماكن العبادة ودعوة المسيحيين لتجاوز الانقسامات الدينية.