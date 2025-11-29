اخبار العالم

الصين تطلق حملة تفتيش على الأبراج بعد حريق هونج كونج المميت

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 12:48 مساءً - منذ 51 دقيقة

اندلاع حريق كبير بمنطقة تاي بو في هونج كونج - رويترز

أطلقت الصين حملة تفتيش على السلامة من الحرائق في الأبراج في أنحاء البلاد، بعد حريق في أبراج سكنية في هونج كونج أودى بحياة 128 شخصا على الأقل.

وقالت وزارة إدارة الطوارئ في بيان اليوم السبت إنه سيتم إيلاء اهتمام خاص للمباني التي تخضع لتجديدات الجدران الخارجية والتعديلات الداخلية.

وتحدد الحملة أربعة مجالات رئيسية للتفتيش، منها التدقيق في المواد القابلة للاشتعال المستخدمة في أنظمة عزل الجدران الخارجية ومواد البناء المحظورة مثل سقالات الخيزران ومعدات السلامة من الحرائق وطرق الإخلاء في حالات الطوارئ.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات

