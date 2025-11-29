عودة المدمرة الإيرانية "سهند" إلى الخدمة مع قاعدة كردستان العائمة

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 12:48 مساءً - منذ 32 دقيقة

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية اليوم السبت أن المدمرة “سهند”، التي غرقت خلال عمليات تصليح العام الماضي، انضمت مجددا إلى البحرية الإيرانية إلى جانب قاعدة كردستان العائمة.

وقالت قناة برس تي.في الناطقة بالإنجليزية إن هذه الخطوة تهدف إلى “تعزيز القدرة القتالية البحرية، وتوسيع نطاق الوصول الاستراتيجي وتعزيز الوصول إلى المياه الدولية”.

وذكرت القناة أنه تم إطلاق المدمرة الشبح إيرانية الصنع “سهند” لأول مرة في ديسمبر كانون الأول 2018. وهي مجهزة بمهبط للطائرات الهليكوبتر وقاذفات طوربيدات ومدافع مضادة للطائرات والسفن وصواريخ سطح-سطح وسطح-جو، وأنظمة حرب إلكترونية. وغرقت العام الماضي في مياه الخليج الضحلة بعد تحريكها لفترة وجيزة.

ووفقا لصحيفة طهران تايمز اليومية، فقد سميت بذلك نسبة للفرقاطة “ألفاند من طراز سهند” التي غرقت في مواجهة مع البحرية الأمريكية في الخليج عام 1988.

وذكر التلفزيون الرسمي أن قاعدة كردستان العائمة يمكنها تقديم خدمات الإنقاذ والإغاثة، وتتحمل أثقل الطائرات الهليكوبتر وتدعم ثلاث مدمرات في مهمة حول العالم لمدة ثلاث سنوات دون الحاجة إلى الرسو للتزود بالوقود.

وذكرت مجلة “ذا ماريتايم إكزكيوتيف”، وهي دورية معنية بأخبار القطاع تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، في مايو أيار أن كردستان تم تحويلها منذ 2019 إلى قاعدة عائمة من ناقلة نفط خام عمرها 33 عاما ترفع علم إيران. وتضم مهبطا مخصصا على الأرجح لعمليات طائرات الهليكوبتر والمُسيرات.

وطورت إيران صناعة أسلحة محلية كبيرة في ظل قيود على واردات الأسلحة بسبب الحظر والعقوبات الدولية. وأطلقت أول مدمرة محلية الصنع في 2010 في إطار جهود إصلاح المعدات البحرية التي يعود تاريخها إلى حد كبير إلى ما قبل الثورة الإسلامية عام 1979.

وفي عام 2021، غرقت السفينة “خرج” التابعة للبحرية الإيرانية بعد أن اشتعلت فيها النيران في خليج عُمان خلال مهمة تدريبية، دون ورود تقارير عن إصابات.