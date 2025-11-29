بلجيكا: عنف المستوطنين بالضفة وصل إلى أعلى مستوى

القاهرة - كتب محمد نسيم - حذّر نائب رئيس وزراء بلجيكا ووزير الخارجية ماكسيم بريفو، اليوم الجمعة، من أن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بلغ أعلى مستوى له منذ ما لا يقل عن 20 عامًا، مؤكّدًا إدانته الشديدة لهذه الاعتداءات.

وأوضح بريفو، في منشور عبر منصة إكس، أنه عازم على متابعة تنفيذ الإجراءات التي أقرتها الحكومة البلجيكية للحد من هذا التصعيد.

كما أدان الوزير البلجيكي إعدام جيش الاحتلال لفلسطينيين أعزلَين في جنين مساء الخميس، مشيرًا إلى أن المشاهد التي تُظهر جنودًا إسرائيليين يطلقون النار "بدم بارد" على مدنيين استسلما تثير صدمة عميقة، وتستوجب التحقيق الفوري ووقف هذا العنف ومحاسبة المسؤولين عنه.

وحذّر بريفو من أن استمرار هذه الممارسات يُقوّض الخطة البلجيكية المكوّنة من 20 بندًا الخاصة ب غزة ، ويهدد بشكل خطير فرص حل الدولتين.

المصدر : وكالة وفا