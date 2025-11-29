عيسى الخوري: الحكومة ملتزمة بالعمل لتهيئة البيئة التي يحتاجها المبتكرون والمنتجون

أشار وزير الصناعة ​جو عيسى الخوري​، إلى أنّ "الحكومة ملتزمة بالعمل مع جميع الشركاء، المحليّين والدوليين، لتهيئة البيئة التشريعيّة والتنظيميّة والاقتصاديّة التي يحتاجها المبتكرون والمنتجون ليزدهروا ويتوسعوا".

كلام عيسى الخوري جاء خلال تمثيله رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ في احتفال النسخة الثالثة من حفل توزيع جائزة الابتكار في الأغذية الزراعية 2025، الذي ينظّمه تجمّع الابتكار في قطاع الأغذية الزراعية في ​لبنان​ QOOT في متحف سرسق في الأشرفية.

ورأى أنّ "اختيار شعار هذا العام "لبنان ينهض بالابتكار" يعكس توجّهًا وطنيًا نعمل جميعًا على ترسيخه، فلبنان الذي نطمح إليه هو القادر على استعادة موقعه في الاقتصاد الإقليمي والدولي، عبر الابتكار، والتحديث، والقدرة على إنتاج قيمة مضافة حقيقية".

وأكّد عيسى الخوري أن "قطاع الصناعات الغذائية، بما يضمّ من طاقات بشرية وإنتاجية خلاقة، يمثّل اليوم رافعة أساسية لهذا التوجّه، فهو قطاع يساهم في الصادرات، ويؤمّن فرص عمل، ويعزّز التنمية في المناطق، ويشكّل صمّام أمان للأمن الغذائي. من هنا تأتي أهمية الانتقال نحو نظم غذائية أكثر تنافسية واستدامة وذكاءً تكنولوجيًا".

وشدّد على أن "ما يتم العمل عليه لتطوير التعاون بين الوزارات، والقطاع الخاص، والجامعات، والهيئات الدولية – كالاتحاد الأوروبي، وهولندا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – هو نموذج لما يجب أن يكون عليه العمل الإنمائي في لبنان: شراكات تؤسس لبيئة تمكينيّة تدعم المبتكرين وروّاد الأعمال، وتتيح لهم الوصول إلى الأسواق، والتطوير، والبحث، والتمويل".

كما رأى عيسى الخوري أن "جائزة الابتكار في الصناعات الزراعية والغذائية – AFIA 2025 هي في الوقت نفسه احتفال بالفائزين، ومنصّة لتسليط الضوء على الإبداع اللبناني، ولجذب المستثمرين، ولتعزيز حضور منتجاتنا في الأسواق العالمية، ولتأكيد قدرة لبنان على تحويل تحدّياته إلى فرص، متى توفّرت الإرادة والرؤية والعمل المنهجي".

وقال: "لبنان لا تنقصه المواهب، ولا تنقصه الأرض الخصبة، ولا ينقصه الإبداع. ما ينقصه هو مضاعفة الجهود وتحديث السياسات، وفتح الأبواب أمام من يَصنَعون ويصَنّعون القيمة المضافة كل يوم. أعدكم أن وزارة الصناعة ستبقى شريكًا أساسيًا في بناء المستقبل،مستقبلٍ يستحقه اللبنانيون، ويليق بقدراتهم، ويُعيد إلى لبنان دوره الطبيعي: بلد الإنتاج، وبلد التذوّق، وبلد التميّز في الغذاء والصناعة معًا".

وختم مهنّئا المشاركين، وحيّا الفائزين الذين يجسّدون روح الريادة اللبنانية الحقيقيّة، متمنّياً أن "تتحوّل الجائزة الى محطة جديدة تفتح آفاقًا أوسع لهذا القطاع الحيوي".

وشارك عيسى الخوري في جلسة حوار ضمّت وزيرّي الزراعة نزار هاني والاقتصاد والتجارة عامر بساط ونائب رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي. وتمحورت حول "السياسات والشراكات وآفاق المستقبل."

وفي الختام، تم ّالاعلان عن الفائزين في جائزة الابتكار في الصناعات الزراعية والغذائية AFIA 2025 من بين 67 مؤسسة شاركت في المسابقة وتأهل منها 21 الى النهائيات.