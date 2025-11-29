سفير لبنان في باريس خلال لقاء نظمته الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية: وضعنا مع الجمعية خارطة عمل للمرحلة المقبلة

أقامت الجمعية الطبية ال​لبنان​ية الأوروبية، بمناسبة الاستقلال، لقاء لأعضاء الجمعية حضره السفير اللبناني في باريس ربيع الشاعر وحشد من أعضاء الجمعية.

وأشار الشاعر في كلمة ألقاها خلال الاحتفال إلى أنه "وبالرغم من أن لبنان بلد صغير الا أنه اخرج طاقات كبرى بمجال الطبّ"، كاشفاً أنه "بدأ دراسته الجامعة في الطبّ ويدرك المصاعب التي تواجه الاطباء ورغم ذلك فاللبنانيون منهم يبدعون في العالم".

وأضاف: "في ​فرنسا​ هناك وضع خاص إذ لا يوجد مستشفى في أي بلدة الا وفيها طبيب لبناني يخدم البلد الذي نحبه جميعاً".

الشاعر شكر الجمعية والأعضاء الحاضرين، "لأنكم تخافون على لبنان وهو بحاجة لكم ليبقى ينبض بالحياة"، مؤكدا "أنكم غادرتم البلد غصبا عنكم لألف سبب وسبب ومهما كان بيقى لبنان بلدنا وأرضنا وتاريخنا".

وأضاف: "انا بخدمة الجالية اللبنانية في فرنسا، وقد وضعنا مع الجمعية خارطة عمل للمرحلة المقبلة وسنبدأ بفتح ابواب السفارة أماكم وسننظم لقاء سنوياً لتكريم الطلاب اللبنانيين الناجحين ليشعروا بوجود "حاضنة" لهم".

بدوره ألقى رئيس الجمعية ايلي حداد كلمة قال فيها "إننا أحببنا أن يكون هذا اللقاء بمناسبة الاستقلال لأن لبنان يجمعنا وشعارنا Pour un liban en bonne sante. ومن هذا الشعار نستوحي حركتنا ونشاطنا"، متحدثًا عن "كل النشاطات التي تقوم بها الجمعية بدءاً من الجراحات التي اجريت للعين في لبنان وصولا الى مشروع تجهيز مستشفيات بألواح الطاقة الشمسية ومروراً بالتعاون مع جمعية بربارة نصار لمساعدة مرضى السرطان، إضافة الى التعاون مع جمعية سطوح بيروت في مشروعها الجديد "نساء الشمس" لمساعدة النساء المحتاجات".

ولفت حداد الى "أننا سنرسل أطباء من أوروبا الى مستشفيات البقاع الاوسط في لبنان للكشف عن سرطان الأمعاء، وهذا المشروع سيكون بالتعاون مع وزارة الصحة، وايضا سنقوم بالتعاون مع نقاية الاطباء بالشمال لدعم الجهاز الطبي في المناطق النائية من هذه المحافظة".

ثم تحدثت مسؤولة النشاطات بالجمعية جوزيان بو عيد، عن سلسلة النشاطات القادمة في أوروبا واهمها حفل تكريم الأطباء الجدد في شباط والمؤتمر الطبي والسهرة السنوية في 21 آذار المقبل في باريس.