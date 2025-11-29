السفير الأميركي في لبنان: إسرائيل لا تحتاج للحصول على إذن من أميركا للدفاع عن نفسها

رأى السفير الأميركي الجديد في لبنان، ​ميشال عيسى​، في مقابلة مع صحيفة "هآرتس"، أنّ ​إسرائيل​ "لا تحتاج إلى الحصول على إذن من الولايات المتحدة الأميركية للدفاع عن نفسها"، مضيفًا: "إسرائيل تقيّم احتياجاتها الأمنية بنفسها وستتخذ كل الوسائل التي تراها مناسبة لحماية مواطنيها".

وذكر أنّ الإدارة الأميركية على تواصل كامل مع الحكومة اللبنانية و"تضغط عليها لتنفيذ القرار التاريخي القاضي بنزع سلاح ​حزب الله​"، وقال: "ملتزمون بتنفيذ الاتفاق في لبنان لأنه مهم لإعادة سلطة الدولة وتأمين مستقبلها".

واعتبر عيسى أنّ "تفكيك سلاح حزب الله والتنظيمات الأخرى خطوة أساسية لضمان السلام".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​ على ​​​​​​لبنان​​​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدة نقاط في الجنوب وخرق إسرائيل المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.