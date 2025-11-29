باشرت فرق وزارة الأشغال العامة والنقل أعمال تأهيل طريق دوّار ​حاروف​، حيث بدأت الورش بإصلاح البنية التحتية وإعادة تأهيل المسار بهدف تسهيل حركة المرور والحدّ من الحوادث، وفق ما نقل مراسل الخليج 365 في الجنوب. من جهته، توجّه رئيس بلدية حاروف محمد فؤاد حرب بالشكر للوزارة على سرعة الاستجابة، مؤكداً أنّ هذا المشروع يشكّل خطوة أساسية لتحسين أوضاع الطرقات في البلدة وتلبية حاجات الأهالي اليومية.

كانت هذه تفاصيل خبر فرق وزارة الأشغال العامة والنقل بدأت أعمال تأهيل طريق دوّار حاروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.