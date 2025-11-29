أعلنت بلدية عنايا – كفربعال في بيان أنه، "تزامنا مع الزيارة التاريخية التي سيقوم بها البابا لاون الرابع عشر إلى دير مار مارون – ضريح القديس شربل، ومن أجل استكمال كافة التجهيزات والترتيبات اللوجستية للقاء المنتظر مع الحبر الأعظم، سيتم إقفال بعض الطرقات وتحويل السير إلى طرقات فرعية ابتداء من اليوم السبت".

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية عنايا – كفربعال: تحويل وإقفال طرق استعدادا لزيارة البابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.