حريق في مصفاة روسية بعد سقوط طائرات مسيرة أوكرانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 01:54 مساءً - منذ 60 دقيقة

اندلاع حريق في مصفاة أفيبسكي النفطية في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا

قالت السلطات الإقليمية اليوم السبت إن سقوط حطام طائرات مسيرة تسبب في اندلاع حريق في مصفاة أفيبسكي النفطية في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، وجرى إخماد الحريق.

وقالت فرقة العمل المحلية إن بعض المعدات التقنية في المصفاة لحقت بها أضرار لكن لم تقع إصابات.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 103 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل، بما في ذلك 11 طائرة فوق كراسنودار.