استئناف صادرات الغاز من حقل خور مور بعد توقفٍ سببه هجوم بطائرة مسيّرة

قالت مصادر لرويترز إن صادرات الغاز من حقل خور مور، أحد أكبر الحقول في منطقة كردستان العراق، استؤنفت اليوم السبت بعد هجوم بطائرة مسيرة يوم الأربعاء الماضي أدى إلى توقف الإنتاج.

وأضافت المصادر أن الصادرات التي استؤنفت كانت من غاز البترول المسال وليس الغاز الذي يتم توريده من الحقل لتوليد الطاقة في الإقليم.

كانت شركة دانة غاز المشاركة في تشغيل الحقل قد ذكرت يوم الخميس أن صاروخا أصاب مستودع تخزين مما أدى إلى توقف الإنتاج وانقطاع واسع النطاق في الكهرباء.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن، كما لم تذكر السلطات الجهة التي تقف وراء الهجوم.

وكان هذا الهجوم هو الأبرز منذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة في يوليو تموز على حقول النفط في المنطقة مما أدى إلى خفض الإنتاج بحوالي 150 ألف برميل يوميا.