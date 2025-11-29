زيلينسكي: وفد أوكراني إلى واشنطن لاستكمال محادثات إنهاء الحرب

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 01:54 مساءً - منذ 5 دقائق

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ وفداً برئاسة أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم أوميروف توجّه إلى الولايات المتحدة لاستكمال المحادثات المتعلقة باتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا.

وأشار زيلينسكي، في تصريح على منصة إكس، إلى أنّ أوميروف قدّم تقريراً حول سير العمل، مؤكداً أنّ التعليمات واضحة للوفد: التحرك بسرعة وبشكل فعّال نحو الخطوات اللازمة لوقف الحرب.

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه يتوقع التوصل إلى “حل” يوم الأحد، بناءً على نتائج الاجتماعات الأخيرة التي جرت بين الجانبين الأوكراني والأميركي في جنيف.