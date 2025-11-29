بالصور: توسيع مركز التنسيق المدني العسكري الخاص بغزة ليضم ممثلين من 50 دولة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، اليوم الجمعة، 28 نوفمبر 2025، توسيع "مركز التنسيق المدني العسكري" المعني بمتابعة الوضع الإنساني في غزة ، ليشمل ممثلين من 50 دولة شريكة وعدد من المنظمات الدولية.

وأوضحت القيادة أن المركز لعب دورًا محوريًا خلال الفترة الماضية، إذ سهّل حركة أكثر من 24 ألف شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى داخل قطاع غزة، مما ساهم في تحسين تدفق الإمدادات رغم التحديات الميدانية.

وأكدت القيادة تقديرها لجهود الشركاء، مشددةً على أن تنفيذ خطة السلام يتطلّب "تعاونًا غير مسبوق"، وأن العمل المشترك يحرز تقدّمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية:

مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) يتوسع بانضمام ممثلين من 50 دولة ومنظمة دولية

القيادة المركزية الأمريكية

تامبا، فلوريدا - بعد شهر من بلوغه كامل قدرته التشغيلية، يتوسع مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) بقيادة الولايات المتحدة ليشمل ممثلين من 50 دولة شريكة ومنظمة دولية.

تأسس مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC)، وهو المركز الرئيسي لتنسيق المساعدات المقدمة لقطاع غزة، في 17 أكتوبر/تشرين الأول، بعد خمسة أيام من توقيع قادة العالم على خطة بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب بين إسرائيل و حماس بشكل دائم. بدأ المركز عمله بكامل طاقته بعد أسبوع واحد في 24 أكتوبر/تشرين الأول، مع وصول الموظفين الدوليين إلى مقره في مدينة كريات جات، إسرائيل.

قال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، التي افتتحت مركز التنسيق: "هذه فرصة تاريخية لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. نحن نقدر جهود شركائنا الدوليين. يتطلب التنفيذ الناجح لخطة السلام تعاوناً غير مسبوق، ونحن نحرز تقدماً ملحوظاً".

في الأسبوع الماضي، وبالتنسيق مع وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (COGAT)، ساعد مركز التنسيق (CMCC) الفنيين على دخول غزة وإصلاح كابل رئيسي للألياف الضوئية، مما أعاد الاتصال بالإنترنت بشكل كامل عبر القطاع المكتظ بالسكان، والذي يبلغ طوله 25 ميلاً.

كما سهّل مركز التنسيق حركة أكثر من 24,000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مع العمل على فتح طرق إضافية لتوصيل وتوزيع السلع والمساعدات اللازمة.

قال السفير ستيفن فاجين، الذي يقود مركز التنسيق المدني العسكري إلى جانب الفريق باتريك فرانك، قائد قوات الجيش المركزي الأمريكي (المكون البري): "بجمعه مجموعة متنوعة من الجهات المعنية - بما في ذلك جيش الدفاع الإسرائيلي، ووحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، والجيش والمدنيين الأمريكيين، والجيش والمدنيين من الدول الشريكة، ومنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية - يتمتع مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) بموقع فريد لضمان نجاح جهود المساعدة الإنسانية".

بالإضافة إلى ذلك، ساعد مركز التنسيق في إجلاء أكثر من 1500 مدني من سكان غزة يحملون جنسية مزدوجة أو يحتاجون إلى رعاية طبية.

جهود جارية تبذل لتوصيل الإمدادات الإنسانية اللازمة لأشهُر الشتاء، وإزالة الذخائر غير المنفجرة على طول الممرات اللوجستية الحيوية في غزة، وذلك لتحسين السلامة.

قامت أكثر من 100 منصة إعلامية وكبار القادة بجولة في مقر مركز التنسيق المدني العسكري منذ افتتاحه. زار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المركز في 24 أكتوبر/تشرين الأول، وهو اليوم الذي بدأ فيه مركز التنسيق عمله بكامل طاقته.

وقال روبيو عقب الزيارة: "هذا مركز مثير للإعجاب، يشهد الكثير من العمل المهم. إنها مهمة تاريخية. ستشهد هذه المهمة تقلبات، لكنني أعتقد أن لدينا الكثير من الأسباب للتفاؤل الإيجابي بشأن التقدم المحرز".

