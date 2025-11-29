السيد استضافت اجتماع بعثة الخبراء الأوروبيين الداعمة للخدمات الاجتماعية

استضافت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد اجتماع بعثة الخبراء الأوروبيين الداعمة للخدمات الاجتماعية المتكاملة، بمشاركة وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ووزير الصحة العامة راكان ناصر الدين، بحضور السفيرة ساندرا دي وايلي. ويأتي هذا الاجتماع ضمن تعاونٍ وثيق بين وزارات الشؤون والتربية والصحة، عرض كلٌّ من الوزراء رؤية وزارته واستراتيجيتها، حيث يتم التعاون على تطوير منظومة خدمات اجتماعية وصحية وتعليمية أكثر تكاملًا، بما يضمن وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة بكفاءة وعدالة أكبر.

