"LBCI": حزب الله سيشارك في المراسم الشعبية لاستقبال البابا لاوون عبر فعاليات لكشافة المهدي أثناء مروره بالضاحية

أفادت معلومات لقناة "LBCI"، بأنّ "حزب الله سيشارك في المراسم الشعبية لاستقبال البابا لاوون عبر فعاليات تنظمها كشافة الإمام المهدي أثناء مروره في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وفي وقت سابق من اليوم، وجّه حزب الله رسالة للبابا لاوون، أشار فيها إلى "أننا نعوّل على مواقفكم في رفض الظلم والعدوان، اللذين يتعرَض لهما وطننا لبنان على أيدي الصهاينة الغزاة وداعميهم".
وأمس، رحّب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال كلمة له، بزيارة البابا لاوون إلى لبنان.
