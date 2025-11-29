ابي المنى رعى جولة لرسامني في المتن والشوف: لتأكيد الولاء للوطن دون سواه

رعى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز ​سامي ابي المنى​، لقاء واستقبالا اقيم لوزير الاشغال العامة والنقل ​فايز رسامني​ في المتن والشوف بمناسبة زيارته مقام النبي ايوب في بلدة نيحا الشوف، حيث أشار إلى "أننا نعيش اليوم أجواءَ التجاذب السياسي وهاجس الحرب العدوانية والتسابق بين مساعي التهدئة وبناء الدولة، والدعوة إلى تأكيد الولاء الوطني دون سواه، وإلى التفاوض من أجل وقف الاعتداءات على ​لبنان​، كما أعلن الرئيس جوزاف عون، والاستعداد لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر ولقائه".

وأوضح أنّ في ظل ذلك "نحن معنيُّون بحمل رسالتِنا التوحيدية والقيام بواجباتِنا الداخلية ضمن الطائفة على أكثر من مستوى، وهو ما نضعُه نصب أعينِنا بالرغم من حملات التشكيك والتضليل والافتراء والإساءة، وقد عقدنا العزم".

ولفت ابي المنى إلى "أننا انطلقنا في ثلاث مهماتٍ أساسية: الثقافة التوحيدية، والرعاية الأسرية، والتنمية الاقتصادية، إذ إننا بحاجة ماسّة إلى عملٍ مؤسساتيٍّ مدروس للحفاظ على هويتِنا الروحية وعلى تماسكِنا الاجتماعي، ولاستثمار أوقافنا وأراضينا، وهذا ما يتطلَّبُ الرؤيةَ الواضحة والعزمَ الثابتَ والتعاونَ المنظَّم، مستمدّين الدعمَ من القيادة الراعية والبركةَ من مشايخِنا الأطهار والمساندة من أصحابِ الكفاءات والقدُرات، وهم كثُر".

وقال: "أمثال فايز رسامني وغيرِه من أصحاب الكفاءة والهمّة العالية والإخلاص، نفتخرُ بهم ونرجو لهم التوفيق في ما يقومون به من مبادراتٍ إصلاحية وما يقدِّمونه من خدمات"، مضيفًا: "تحيةً لجميع الذين يتحمَّلون المسؤوليةَ إلى جانبكم، ويعملون بإخلاصٍ لتعزيز الأملِ لدى الناس وإعانتِهم على مواجهة التحديات".

بدوره، ألقى رسامني كلمة حيّا فيها الحضور، شاكراً شيخ العقل على الاستضافة في الجولة، وقال: "نلتمس من مقام النبي أيوب الصبر، وذلك لكل من يعمل في ادارات الدولة حيث الامور صعبة وليست سهلة، والصبر المرسّخ بالايمان يعطي الدفع للعمل والحافز للاستمرار للوصول الى الاهداف المرجوة. اعدكم بعد جولة اليوم بإصرار اكبر ممزوج بالايمان، لاجل العمل لكل المناطق، بعضها نعطيها الكثير مقارنة بمناطق يجب ان لا تبقى تأخذ القليل، وان شاء الله كل المراكز الدينية التي رأينا حاجاتها اليوم سنعمل على تأهيلها وهذا واجبنا".

واضاف: "رأينا ايضا حاجة الطرقات، وان شاء الله سنولي الاهتمام بها، هذا الامر من واجبات الدولة، واشكر كل الذين يساعدوننا ويساعدون الوزارة، وذاك حافز اضافي للعمل بقوة ومتابعة. اشكركم مجدداً وألتمس منكم الدعاء كي ننجح في عملنا، لاجل الاصلاح والمواطنين والمخلصين لبلدهم".

وكان رسامني استهل جولته في الجبل بزيارة الشيخ ابو صالح محمد العنداري في خلوة بعلشميه، فالشيخ ابو فايز امين مكارم في خلوة رأس المتن، ثم خلوة الزنبقية في كفرنبرخ الشوف، فخلوة جرنايا في كفرحيم، ثم خلوة القطالب في بعذران، واختتمها بزيارة مقام النبي ايوب في نيحا.

واكد رسامني "السعي الحثيث لتحسين الاوضاع، بخصوص الاعمال التي تقع على عاتق وزارة الاشغال، لا سيما تأهيل الطرقات وصيانة البنى التحتية، خصوصًا في المناطق التي حُرمت عبر السنوات، بالتزام قطعناه للقيام بالواجب وبإنصاف كامل للمناطق اللبنانية".