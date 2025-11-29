"حركة أمل" أصدرت تعميما للحركيين عشية زيارة البابا لاوون: لرفع العلم اللبناني تأكيدًا على وحدة الوطن وصورته الجامعة

أصدر رئيس الهيئة التنفيذية في "حركة أمل" مصطفى الفوعاني، تعميمًا موجّهًا إلى "جميع الإخوة الحركيين والمحبين"، دعاهم فيه إلى "رفع العلم اللبناني فقط خلال الزيارة المرتقبة للبابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، تأكيدًا على وحدة الوطن وصورته الجامعة، وتجسيدًا لالتفاف اللبنانيين حول دولتهم ورمز سيادتهم".
وشدّد الفوعاني على أن "هذا الالتزام يعكس الروحية الوطنية التي حملها الإمام موسى الصدر، ويترجم نهج رئيس مجلس النواب نبيه بري في تثبيت معاني الحوار والعيش المشترك".
