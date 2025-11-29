مصدر أوكراني لـ"أ.ف.ب": مسيّرات بحرية أوكرانيّة استهدفت ناقلتي نفط روسيتَين قبالة تركيا

أعلن مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، مسؤولية ​أوكرانيا​ عن الهجوم على ناقلتي نفط روسيتَين في البحر الأسود، اعتقادا بأنهما كانتا تنقلان نفطًا روسيًا خاضعا للعقوبات.

وهز انفجاران الناقلتين، "فيرات" و"كايروس"، قبالة الساحل التركي مساء الجمعة، وفق وزارة النقل التركية. وأضافت الوزارة أن إحداهما تعرضت لهجوم آخر صباح السبت.

وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لوكالة الصحافة الفرنسية: "استهدفت مُسيرات بحرية محدَّثة من طراز سي بيبي السفينتين وأصابتهما". ونشر الجهاز مقطع فيديو يُظهر مسيرات بحرية عائمة باتجاه السفينتين، قبل أن تُحدث انفجارات.