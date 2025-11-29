أعلن مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، مسؤولية أوكرانيا عن الهجوم على ناقلتي نفط روسيتَين في البحر الأسود، اعتقادا بأنهما كانتا تنقلان نفطًا روسيًا خاضعا للعقوبات.
وهز انفجاران الناقلتين، "فيرات" و"كايروس"، قبالة الساحل التركي مساء الجمعة، وفق وزارة النقل التركية. وأضافت الوزارة أن إحداهما تعرضت لهجوم آخر صباح السبت.
وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لوكالة الصحافة الفرنسية: "استهدفت مُسيرات بحرية محدَّثة من طراز سي بيبي السفينتين وأصابتهما". ونشر الجهاز مقطع فيديو يُظهر مسيرات بحرية عائمة باتجاه السفينتين، قبل أن تُحدث انفجارات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أوكراني لـ"أ.ف.ب": مسيّرات بحرية أوكرانيّة استهدفت ناقلتي نفط روسيتَين قبالة تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.