زيلنسكي: مفاوضون أوكرانيون توجهوا إلى الولايات المتحدة لبحث خطة لإنهاء الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، أن "مفاوضين أوكرانيين توجهوا إلى الولايات المتحدة لبحث خطة لإنهاء الحرب".

وكانت قد نقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي المبعوث الأميركي ويتكوف مطلع الأسبوع المقبل".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "التلغراف" عن مصادر مطلعة، أن "ترامب أرسل ويتكوف وكوشنر لتقديم عرض مباشر لبوتين في موسكو".