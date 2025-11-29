دونالد ترامب: على شركات الطيران وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر اعتبار المجال الجوي الفنزويلي مغلقًا بالكامل

توجّه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى "جميع شركات الطيران والطيّارين وتجار المخدرات والمتورّطين في الاتجار بالبشر"، بالقول: "يُرجى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا والمناطق المحيطة بها مُغلقًا بالكامل".

وتصاعدت التوترات مؤخرا بين الولايات المتحدة و​فنزويلا​، حيث أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في آب الماضي، أمرا تنفيذيا يقضي بزيادة استخدام الجيش بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات" في أميركا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت سلطات أميركا إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، في حين قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

وردا على ذلك، أعلن مادورو حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، وأكد استعدادهم لصد أي هجوم أميركي.