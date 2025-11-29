البابا لاوون وصل إلى كنيسة القديس جاورجيوس البطريركية في اسطنبول

وصل البابا لاوون الراعب عشر إلى كنيسة القديس جاورجيوس البطريركية في اسطنبول، ضمن اليوم الثالث من زيارته إلى تركيا.
وفي وقت سابق من اليوم، زار البابا لاوون كنيسة مار افرام السريانية الأرثوذكسية للقاء رؤساء الكنائس والجماعات المسيحية، وذلك بعد وقت قصير من زيارته جامع السلطان أحمد (الجامع الأزرق) في إسطنبول حيث خلع البابا لاوون حذاءه عند المدخل متّبعًا العادات الدينيّة، وذلك ضمن اليوم الثالث من زيارته إلى تركيا.
وأفادت وكالة فرانس برس، بأنّ البابا أمضى نحو 15 دقيقة داخل جامع السلطان أحمد، حيث كان عدد من كبار الشخصيات المسلمة يطلعونه على المكان. وقال مؤذّن الجامع أسكين تونجا للصحافيين إنّ البابا "كان يرغب في رؤية المسجد وملامسة أجوائه، وكان سعيدا جدا".
