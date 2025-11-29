وزير الإعلام السوري: لن ندخر وسيلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي وردعه

أشار وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، في تصريح، إلى "أننا لن نكون منطلقًا لتهديد دول الجوار، ولكن لن ندخر وسيلة لمواجهة العدوان ال​إسرائيل​ي وردعه"، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة".

وأوضح أنّ "إسرائيل تخطئ الحسابات حين تعتقد أنها قادرة على فرض وقائع على الأرض"، لافتًا إلى أنّ "إسرائيل تحاول جر الحكومة إلى مواجهة عبر استفزازات متعددة".

وقال المصطفى: "لا نخجل من قول إننا لسنا في موقع قوة خصوصا بعد التحرير ونريد أن نركز على النهوض بالبلاد".

ويأتي ذلك بعد أن شهدت بلدة بيت جن بريف ​دمشق​ قصفًا إسرائيليًا أسفر عن مقتل 13 شخصًا، وذلك إثر توغل قوات إسرائيلية في البلدة لاعتقال شبان مطلوبين، وتصدي الأهالي لهم قبل انسحابهم مخلفين آلية عسكرية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هذا الهجوم يأتي في إطار عملية "سهم باشان" التي شنّها عقب سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، مستهدفا خلالها مواقع عسكرية بأنحاء البلاد، كما سيطر على مواقع إستراتيجية منها جبل الشيخ، فضلا عن السيطرة على المنطقة العازلة.