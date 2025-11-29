قرار لمحافظ بيروت بإقفال المؤسسات السياحية والمحال التجارية الثلاثاء

أصدر محافظ مدينة ​بيروت​ القاضي ​مروان عبود​ قرارا حمل الرقـم 41/م.ب ويتعلق بإقفال كافة المؤسسات السياحية والمحال التجارية يوم الثلاثاء بمناسبة احتفال البابا لاوون الرابع عشر بالقداس الالهي على الواجهة البحرية لمدينة بيروت. في التفاصيل، أوضح عبود في القرار أنّه "تقفل كافة المؤسسات السياحية والمحال التجارية التي تقع ضمن نطاق وسط بيروت (المنطقة الممتدة من نفق سليمان فرنجية – جادة فؤاد شهاب وصولاً الى الصيفي) ابتداء من الساعة 12,00 فجر الثلاثاء 2/12/2025 ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر من التاريخ نفسه".

