نقيب المصوّرين الصحفيين حاور طلاب الإعلام في الجامعة اللبنانية الدولية: لعدم تجاوز الحدود الأخلاقية عند استخدام الذكاء الاصطناعي

نظّم طلاب الإعلام في كلية العلوم والفنون – قسم فنون الاتصال في الجامعة اللبنانية الدولية (LIU) – صور، لقاءً حواريًا مع نقيب المصوّرين الصحفيين في لبنان علي علوش، تحت عنوان: "عدسة الحقيقة في عصر ​الذكاء الاصطناعي​"، وذلك بإشراف الدكتور علي دربج، وبحضور منسّق القسم الأستاذ علي شرف الدين، وعدد من أفراد الهيئة التعليمية، إلى جانب حشد كبير من الطلاب.

وأكد علوش، أن "هذا التطور التكنولوجي ـــ على أهميته ـــ لا يمكن أن يحلّ مكان المصوّر الصحفي، لأن الصورة الحقيقية تحتاج إلى عين إنسانية وإحساس مهني لا يمكن للآلة امتلاكه".

وشدّد على "وجود حدود أخلاقية يجب عدم تجاوزها عند استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الصور"، لافتاً إلى أنّ "المهارة الأساسية التي ينبغي أن يمتلكها المصوّر الصحفي اليوم، إلى جانب الموهبة، هي القدرة على قراءة الحدث والتقاط اللحظة بما يعكس الحقيقة بعيدًا عن التلاعب أو التضليل".