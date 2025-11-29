مدير عام مصرف الإسكان طالب باستخدام أجَراء لدى المؤسسة العامة للاسراع بانجاز الملفات

ناشد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب مجلس الوزراء الموافقة على اقتراح وزيرة التنمية الاجتماعية حنين السيّد القاضي باستخدام أجَراء لدى المؤسسة العامة للإسكان التي يرأسها المهندس روني لحود، من أجل دعم المؤسسة ومساعدة موظفيها على الإسراع في إنجاز ملفات المواطنين العالقة بسبب النقص في عدد الموظفين، إذ يتجاوز عدد تلك الملفات الـ50 ألف فيما غالبية معاملات المواطنين عالقة".

ولفت حبيب، في بيان، الى أنه "من شأن زيادة عدد أجَراء المؤسسة العامة للإسكان، التعجيل في إنجاز المعاملات في فترة قصيرة بدل الانتظار عشرات السنين. وبذلك تكون الدولة أسدت خدمة كبيرة للبنانيين وساعدتهم على إنهاء معاناتهم الطويلة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية التي انعكست بطءاً مضنياً في إتمام معاملاتهم داخل المؤسسة".