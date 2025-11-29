ارتفاع حصيلة الفيضانات في اندونيسيا إلى أكثر من 300 قتيل

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ​اندونيسيا​ الأسبوع الحالي، إلى أكثر من 300 قتيل، بحسب ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث في البلاد.

وقال رئيس المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث سوهاريانتو، في مؤتمر صحافي، إن 166 شخصا قتلوا في شمال سومطرة، و47 في آتشيه، و90 في غرب سومطرة بعدما اجتاحت الفيضانات المدمرة تلك المناطق.

ويأتي ذلك بعد حصيلة سابقة للسلطات الإندونيسية أشارت فيها إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

وتشهد اندونيسيا وسريلانكا وتايلاند وماليزيا، أمطارًا غزيرة أدت لوقوع قتلى وأضرار كبيرة في الأيام الماضية.

ويتسبب موسم الأمطار الموسمية، بهطول أمطار غزيرة ما يؤدي إلى حدوث انزلاقات تربة وفيضانات وأمراض تنقلها المياه.

وفي وقت سابق من الشهر، قتل 38 شخصا في انزلاقات تربة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في وسط جزيرة جاوة الاندونيسية.