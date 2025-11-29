أوكرانيا تستهدف ناقلتين من “أسطول الظل” الروسي في البحر الأسود

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 نوفمبر 2025 03:52 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني أن أوكرانيا نفّذت عملية مشتركة بين جهاز الأمن والبحرية استهدفت ناقلتين تابعتين لما يُعرف بـ”أسطول الظل” الروسي في البحر الأسود، باستخدام طائرات مسيّرة.

وقال المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنّ لقطات الفيديو أظهرت تعرّض الناقلتين لأضرار جسيمة أدّت إلى خروجهما من الخدمة فعلياً، مشيراً إلى أن هذه الضربة ستؤثر بشكل كبير على عمليات نقل النفط الروسي.

ولم يحدّد المسؤول توقيت تنفيذ العملية.